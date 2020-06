In Sachsen haben Studenten mehr finanzielle Unterstützung von der Politik gefordert. In der Landeshauptstadt Dresden haben sich 15 Studentenvertreter mit Plakaten zusammengefunden. In Leipzig haben sechs Studenten für die gesamte Studentenschaft demonstriert. Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften erklärte, viele Studenten hätten bereits ihr Studium abgebrochen, weil sie nur so Anspruch auf Grundsicherung hätten. Die Hilfsangebote vom Bund seien vollkommen unzureichend. Die Studierenden fordern daher eine echte Soforthilfe, ohne dass das Geld später zurück gezahlt werden muss. Bislang gebe es nur Kreditangebote und als einzige rückzahlungsfreie Hilfe einen Nothilfefond. Der greife allerdings nur bei Studenten, die weniger als 500 Euro auf dem Konto haben.