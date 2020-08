Wissenschaftler der Universität Leipzig plädieren für das Öffnen von Schulen in Sachsen und gelockerte Hygienemaßnahmen. Einer Studie der Universität zufolge war die Infektionslage mit dem Coronavirus an Schulen in Sachsen in der Zeit nach ihrer schrittweisen Wiedereröffnung unbedenklich. Demnach habe keine einzige der rund 2.600 Testpersonen eine aktive Infektion gehabt. Antikörper gegen SARS-CoV-2 konnten hingegen bei 14 Probanden festgestellt werden.