Nach der Wiederöffnung der Schulen in Sachsen beginnen in der kommenden Woche Leipziger Mediziner mit einem Projekt zur Erforschung des Corona-Infektionsgeschehens. Die Studie solle die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen und die Folgen der Lockerungen ermitteln helfen, teilte das Universitätsklinikum Leipzig mit. Geplant seien Erhebungen an ausgewählten Schulen in den Regionen Dresden, Zwickau und Leipzig.