An den sächsischen Flughäfen werden die Corona-Testcenter heute offiziell in Betrieb genommen. Das sächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung stellen am Vormittag die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten an den Airports Leipzig/Halle und Dresden vor. Dabei soll es unter anderem um den Ablauf der freiwilligen Tests gehen.