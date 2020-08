Eine Ärztin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV) nimmt einen Abstrich bei einem Reisenden vor. Der junge Mann hatte am Montag die neue Corona-Ambulanz am Flughafen aufgesucht. Bildrechte: Kathrin König

An den sächsischen Flughäfen sind am Montagmorgen die Corona-Testcenter offiziell in Betrieb genommen worden. Das sächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung stellten am Morgen die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten an den Airports Leipzig/Halle und Dresden vor. "Es treibt uns mit großer Sorge um, dass es eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus gibt. Aber Corona ist nicht vorbei", betonte Staatssekretär Uwe Gaul in Dresden.

Niemand weiß, was aus dem Urlaub eingeschleppt wird. Daher sind die Tests wichtig. Uwe Gaul Staatssekretär im Sozialministerium

Die kostenlosen Corona-Tests sind seit vergangenem Sonnabend an den sächsischen Flughäfen möglich. Das Angebot wurde nach Angaben des Sozialministeriums bereits gut angenommen. In Dresden waren es 500 Tests am vergangenen Wochenende, in Leipzig 600. Eine dreiköpfige Familie wurde in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet und muss nun in Quarantäne, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann.

Erika Nyers und Marcus Weltry aus Dresden waren am Montagvormittag ins Testcenter am Flughafen gekommen. "Ich will in ein paar Tagen nach Schweden, da brauche ich aktuelle Testergebnisse und will ganz sichergehen", sagte die junge Ingenieurin. Ihr Freund ließ sich ebenfalls von einer Ärztin in der Ambulanz testen und sagte: "Das ging ganz schnell und sehr einfach. Man brauchte nicht einmal zu warten." Erika Nyers und ihr Freund brauchen aktuelle Testergebnisse für ihre Urlaubseinreise nach Schweden. Bildrechte: Kathrin König

An den Hinweisschildern der Corona-Ambulanz rollten Corinna Limberger und ihre beiden Kinder ihre Koffer vorbei. "Für uns war das kein Thema, weil wir nicht aus einem Risikogebiet kommen, Gott sei Dank", sagte die Geschäftsfrau aus Baden-Württemberg. Die drei waren mit einem Inlandsflug aus Stuttgart gekommen.

Ich erhoffe mir Sicherheit und will niemanden anstecken. Junger Dresdner nach dem Corona-Test am Flughafen Dresden