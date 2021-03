Nein, da die PCR-Tests verlässlicher sind. Sie müssen - anders als die Schnelltests - in Laboren ausgewertet werden. Als großer Vorteil der Schnelltests gilt in erster Linie der Zeitgewinn. Die Tests liefern in der Regel bereits nach wenigen Minuten ein Ergebnis.

Pro Schnelltest werden 18 Euro veranschlagt. Diese Kosten will der Bund tragen. Selbsttests müssen privat bezahlt werden. Für die Umsetzung ihrer Teststrategie rechnet die Bundesregierung mit Kosten in dreistelliger Millionenhöhe pro Monat.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen: Getestet wird in speziellen Testzentren, in Arztpraxen und Apotheken. Die Regelungen unterscheiden sich in den Bundesländern. Das Sozialministerium hat inzwischen eine Liste und eine Karte mit Orten in Sachsen veröffentlicht, an denen man sich testen lassen kann.