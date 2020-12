Doch in Sachsen weichen inzwischen fast alle Gesundheitsämter von dieser Teststrategie ab, wie eine Recherche von MDR SACHSEN zeigt. In zehn der angefragten Gesundheitsämter werden nur noch Menschen mit Corona-Symptomen getestet – das empfiehlt mittlerweile auch das Robert Koch-Institut. Nur das Erzgebirge teilt auf Anfrage mit, dass Kontaktpersonen 1. Grades "Anspruch auf Testung auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2" haben. Ob dies aber im Landkreis auch so durchgeführt wird, bleibt offen. Aus Chemnitz heißt es eindeutig: "Das Gesundheitsamt Chemnitz testet jede Kontaktperson 1.Grades." Lediglich in einem Punkt sind sich zwölf der dreizehn Gesundheitsämter einig: Wer Kontaktperson 1. Grades ist, muss sich in Quarantäne begeben. Leipzig ist das einzige Gesundheitsamt, aus dem noch keine Antwort vorliegt.

Die Gesundheitsämter sind an ihrer Belastungsgrenze. Testkapazitäten sind fast überall ausgeschöpft. Bildrechte: dpa