Das Robert-Koch-Institut (RKI) listet seit Beginn der Pandemie auf, wie viele Tests pro Kalenderwoche insgesamt in Deutschland durchgeführt werden. Dem RKI werden dafür Zahlen von verschiedenen Laborverbünden gemeldet. Die sächsischen Labore melden ihre Testzahlen auch einmal in der Woche an die Dresdner Uniklinik. Dem Sozialministerium liegen die allgemeinen Testzahlen für Sachsen also wöchentlich aktualisiert vor.