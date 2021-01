Was steht in der neuen Verordnung der Bundesregierung? Am 14. Januar 2021 ist eine neue Verordnung der Bundesregierung zur Einreise aus ausländischen Risikogebieten in Kraft getreten. Dabei wird in drei Arten von Risikogebieten unterschieden:



* Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko

* Hochinzidienzgebiete mit einer Inzidenz, die ein Mehrfaches über derjenigen von Deutschland liegt, mindestens aber 200 beträgt

* Gebiete, in denen besonders ansteckende Virusvarianten verbreitet sind



Unter §4 zur Ausnahme von der Testpflicht ist geregelt, dass unter anderem folgende Personen ausgenommen sind:



* "deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird" und

* "Personen, die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in die Bundesrepublik Deutschland begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger)."



§3 besagt den notwendigen Nachweis eines Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist, für Menschen, die aus Hochrisikogebieten einreisen