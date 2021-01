"Deutschland wurde mit Ausnahme des Nordens von allen Rändern her angesteckt. In Sachsen zeigte sich dieser Effekt am massivsten", urteilt Prof. Dr. Bertram Häussler, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gesundheitsforschungsinstituts IGES GmbH in einem Beitrag der Ärztezeitung. Das Institut nannte in einem Forschungsbericht den grenzüberschreitende Verkehr einen "wahrscheinlichen Auslöser" von Coronainfektionen. Aber auch die These, dass sich die östlichen Landkreise lange Zeit in Sicherheit gefühlt haben, sei nicht von der Hand zu weisen.