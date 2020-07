Ab Sonnabend soll es in Sachsen Corona-Tests an Flughäfen geben. Wie das Sozialministerium mitteilte, sollen die Tests freiwillig und kostenlos sein. Das Angebot gelte für Reiserückkehrer und sonstige Einreisende mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt im Freistaat Sachsen.

Rückkehrer können sich innerhalb von drei Tagen nach Einreise testen lassen. Schwerpunkt sollen Reiserückkehrer aus Risikogebieten sein. Aber auch für alle, die aus Nicht-Risikogebieten zurückkehren, sollen die Tests an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden möglich sein. Zudem können sie sich alternativ an ihr örtliches Gesundheitsamt wenden. Auch dort seien Tests kostenlos möglich.

Um die Testcenter an den Flughäfen einrichten zu können, will der Freistaat eine entsprechende Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen abschließen. Der Plan sieht vor, dass die KV das Personal stellt, der Freistaat will die Kosten dafür tragen. Die Laborkosten übernehmen den Angaben zufolge auch in diesem Fall die Gesetzlichen Krankenkassen.