Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat festgelegt, dass nur dann ein höheres Infektionsrisiko besteht, wenn mindestens 15 Minuten engerer Kontakt ("von Angesicht zu Angesicht") mit einem bestätigten Covid-19-Erkrankten bestand. Das kann beispielsweise während eines persönlichen Gespräches der Fall gewesen sein. Außerdem gilt als Kontaktperson, wer mit einer positiv getesteten Person im selben Haushalt wohnt oder in einer beengten Raumsituation mit einer coronainfizierten Person zusammen war. Das ist beispielsweise in einer Schulklasse der Fall. All diese Personen haben Anspruch auf einen kostenfreien Corona-Test.