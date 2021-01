Bevor Schüler in Sachsen an die Schulen zurückkehren, können sie sich einmalig und kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus untersuchen lassen. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Dresden mit. Das Angebot gelte auch für Lehrer an öffentlichen und privaten Schulen. Am kommenden Montag beginnen die Abschlussklassen in Sachsen wieder mit dem Präsenzunterricht. Für sie werde es das Testangebot erstmals geben, hieß es. Rund 48.000 Schülerinnen und Schüler im Freistaat drücken dann wieder die Schulbank. Nach den Winterferien sollen sich auch Schüler ab der siebten Klasse testen lassen können.