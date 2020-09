Die Corona-Testzentren an den sächsischen Autobahnen werden ab heute geschlossen. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte, endet damit die Möglichkeit für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten, einen kostenlosen Corona-Test zu machen. Einreisende, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, können nun innerhalb von zehn Tagen nach Einreise einen kostenlosen Test beim Hausarzt vornehmen lassen. Für sie gelte auch nach wie vor die Meldepflicht beim örtlichen Gesundheitsamt sowie die Pflicht zur häuslichen Quarantäne, so das Ministerium. Die Testcenter an den Flughäfen bleiben noch bis Ende September geöffnet.