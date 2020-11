Miteinander stark So kommen wir gut durch den November-Lockdown

Ein bisschen Ablenkung und Zuversicht kann dieser Tage nicht schaden. Und deshalb hat sich die Online-Redaktion von MDR SACHSEN Gedanken gemacht und Ideen zusammengetragen, was trotz Lockdown geht. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie mit Tipps von Dingen, die vielleicht sonst zu kurz kommen. Und weil Spielen immer gut gegen Langeweile ist: Versuchen Sie sich an unserem 3-Level-Legespiel und testen Sie im Quiz, was Sie über Sachsen (nicht) wissen. Wir wünschen viel Spaß!