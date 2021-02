In Sachsen sind seit Oktober mehr Menschen in Pflegeheimen im Zusammenhang mit Corona gestorben als in allen anderen Bundesländern – 1.632 insgesamt. Das hat das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Linkspartei bekannt gegeben. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping fordert von Heimbetreibern und kommunalen Gesundheitsämtern, die Hintergründe hierfür aufklären. Aufklärungsbedarf sehen auch die Patientenschützer.