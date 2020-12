Der Umsatz in der sächsischen Tourismusbranche wird in diesem Jahr 3,5 Milliarden Euro niedriger sein als 2019. Das entspreche einem Verlust von mehr als 40 Prozent, teilte der Landestourismusverband am Montag in Dresden mit. Im Vorjahr hatte der Branchenumsatz noch 8,1 Milliarden Euro betragen.