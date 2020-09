Ampelsystem In Tschechien ist seit dem 15.06.2020 das sogenannte Ampel-System in Kraft. Hier werden alle Länder bzw. Landesteile in Risikogruppen eingeteilt. Grün wird an sichere Länder vergeben und Rot an Länder mit hohem Infektionsrisiko. Die Liste der Länder wird in wöchentlichen Abständen aktualisiert. Quelle: Deutsche Botschaft in Prag