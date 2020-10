Corona-Infektionen in Tschechien Zuletzt war am Freitag mit 3.793 Fällen ein neuer Höchststand bei den täglichen Corona-Neuinfektionen erreicht worden. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf mehr als 78.000. Knapp 700 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung in Tschechien. Laut der EU-Behörde ECDC wurden in Tschechien in den vergangenen 14 Tagen durchschnittlich 303,3 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Nur Spanien schneidet hier derzeit schlechter ab.