Tschechien verschärft die Regeln für Berufspendler, die in Deutschland arbeiten. Wer im Gesundheits- und Rettungswesen, in sozialen Einrichtungen oder im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig ist, darf weiter über die Grenze. Allerdings gelten ab Dienstag strenge Hygienevorschriften.

Dazu zählt das Tragen eines Mundschutzes am deutschen Arbeitsplatz. Soziale Kontakte sollen die Pendler auf ein absolutes Minimum reduzieren. Zudem müssen die Betroffenen neben einer Bescheinigung ihres Arbeitgebers nun auch eine Bestätigung der deutschen Botschaft in Prag vorlegen , dass ihr Arbeitgeber Gesundheitsstandards einhält. Die neue Regelung sei eine Herausforderung für alle Beteiligten, schrieb der Botschafter der Bundesrepublik, Christoph Israng, am Montag bei Twitter. Das Team der Botschaft sei auch über das Osterwochenende im Einsatz gewesen, um die geforderten Bestätigungen zu erstellen.

Für Berufspendler in anderen Bereichen dürfen die Grenze nur in längeren Abständen überschreiten. Nach mindestens zwei Wochen Arbeitsaufenthalt in Deutschland folgen zwei Wochen häusliche Quarantäne in Tschechien.