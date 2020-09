Wegen vermehrter Corana-Fälle in Tschechien hat das Robert-Koch-Institut (RKI) fast das gesamte Land zum Risikogebiet erklärt. So sind etwa Karlsbad, Pilsen, Liberec und Südböhmen betroffen. Wer hier einreist, muss später in Deutschland bestimmte Corona-Auflagen erfüllen. Ausgenommen sind einzig die Aussiger Region und die Mährisch-Schlesische Region, wie das RKI auf seiner Internetseite informiert.