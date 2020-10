Bedarf an Anästhesisten und Intensivmedizinern

Allein in Sachsen arbeiten vor allem in ländlichen Regionen rund 400 tschechische Ärzte. Am dringendsten sei, nach Angaben der Ärztekammer, der Bedarf an Anästhesisten und Intensivmedizinern. Auch qualifiziertes Pflegepersonal werde gebraucht. Seit langem wandern jährlich Hunderte tschechische Medizinabsolventen und Ärzte auf der Suche nach besseren Gehältern und Arbeitsbedingungen in andere EU-Länder wie Deutschland aus. Ärztekammerpräsident Milan Kubek appellierte nun einem Schreiben an seine Landsleute im Ausland, "ihren ehemaligen Kollegen in unseren Krankenhäusern zu helfen".

Verständnis von der sächsischen Landesärztekammer

Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN: "Viele Kliniken in Sachsen sind sehr froh über die Unterstützung durch ausländische Ärzte, da sonst manche Stationen nur eingeschränkt arbeiten könnten oder geschlossen werden müssten." In der aktuellen Situation könne er es aber sehr gut verstehen, wenn tschechische Ärzte ihre Landsleute unterstützen möchten. Inwieweit und wie viele tschechische Ärzte tatsächlich in der Versorgung demnächst fehlen könnten, können man nicht beurteilen.

Lage in Tschechien dramatisch

Die Corona-Lage in Tschechien hat sich in letzter Zeit drastisch verschärft. Allein am Sonntag meldeten die Behörden rund 11.100 Neuinfektionen. Über 100.000 Menschen sind zurzeit am Coronavirus erkrankt. Das entspricht rund einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach Angaben der EU-Agentur ECDC steckten sich in Tschechien innerhalb von 14 Tagen im Schnitt 770,5 Menschen je 100 000 Einwohner an. Das war der höchste Wert unter allen EU-Mitgliedstaaten. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.