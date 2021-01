Der Einstieg in die Fertigung medizinischer Schutzausrüstung wie Masken und Kittel habe sich für viele Unternehmen bisher nicht ausgezahlt. Bei Ausbruch der Pandemie wurde Schutzausrüstung händeringend gesucht. Doch schnell seien lieber die billigeren Einmal-Produkte aus Asien geordert worden, so Otto. Er rief Behörden und das Gesundheitswesen auf, beim Kauf solcher Ausrüstung nicht allein auf den Einkaufspreis zu achten. "Entscheidend für die Sicherheit der Bevölkerung sind vielmehr Kriterien wie normgerechte Qualität, nachvollziehbare Lieferketten, die Möglichkeit bedarfsgerechter Nachorder und die Mehrfachnutzung von Textilien", sagte er am Freitag.

Eine der Firman, die neue Wege beschritten hat, ist pro4tex aus Niederfrohna. "In Kooperation mit einem ostsächsischen Klinikum und dem Textilkonfektionär Fifty-Fifty im benachbarten Burgstädt, haben wir partielle Gesichtsbedeckungen entwickelt und damit erstmals in unserer Firmengeschichte ein Endprodukt auf den Markt gebracht", sagte der Geschäftsführer von pro4tex, Björn-Olaf Dröge. Dabei handelt es sich um hoch funktionelle Mehrweg-Masken, die dreilagig aufgebaut sind. Viele Kliniken hätten bereits Interesse an den nachhaltigen Produkten bekundet. "Aber durch die aktuelle Lage sind diese Themen nach hinten gerutscht", so Dröge.