Der Wirt der Leipziger Gosenschenke, Jens Gröger, hat sich dagegen für die Öffnung ab dem 15. Mai entschieden. Gröger will zunächst mit Selbstbedienung in seinem Biergarten starten und hat bereits ein Hygienekonzept dafür erstellt - mit Ein- und Ausgängen, Stationen mit Desinfektionsmitteln, Spuckschutzplatten und entsprechenden Abständen: Statt etwa 400-500 Plätzen auf seinem Freisitz bleiben ihm dann nur etwa 150 Plätze übrig. Andere gastronomische Einrichtungen bleiben für immer zu. So wird das Café "Wahnsinn" in Kitzscher nicht mehr öffnen.

In der Branche herrsche pure Existenzangst, teilte die Initiative "Leere Stühle" mit. "Rund 9.000 Betriebe in Sachsen wissen nicht, wie sie ohne eine wirtschaftlich betreibbare Innen- und Außengastronomie überleben sollen. Laufende Kosten wie Mieten, Kredite und Versicherungen sind in voller Höhe weiter zu zahlen."



Und auch Hoteliers blicken mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Nach Zahlen des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr liegen die Umsatzeinbußen in den deutschen Destinationen allein im März und April bei 24 Milliarden Euro. Für die Oberlausitz bedeutet das zum Beispiel bisher Verluste in Höhe von 64 Millionen Euro.