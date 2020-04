Bildrechte: dpa

Sachsens Kultusministerium will noch vor Ostern sagen, welche Termine für Abiturprüfungen in Sachsen gelten sollen. "Wir wollen konkret kommunizieren, wie wir mit den Abiturprüfungen umgehen", sagte Ministeriumssprecher Dirk Reelfs MDR SACHSEN. Das Ministerium könne nicht losgelöst vom Krisenstab handeln. "Wir müssen uns mit dem Stab und allen Ministerien abstimmen", erklärte Reelfs. Bei den Abiturprüfungen sei der zeitliche Druck besonders hoch, weil sie am 22. April beginnen sollen. Die Abschlussprüfungen an den Oberschulen sind bislang für Ende Mai geplant.

Wir entwickeln Szenarien - je nach Abhängigkeit des weiteren Pandemiegeschehens. Dirk Reelfs Sprecher Kultusministerium Sachsen

Am heutigen Dienstagnachmittag treffen sich der Elternvertreter mit Abteilungsleitern des Kultusministeriums in Dresden. "Das wird ein Gespräch auf Arbeitsebene, bei dem Fragen besprochen werden, wie wir mit der Situation und den Terminketten umgehen", sagte Ministeriumssprecher Reelfs dazu. Zu klären sei auch die Frage, wie die Prüfungsergebnisse in der besonderen Situation der Coronakrise bewertet werden sollen. Bildrechte: MDR SACHSEN

Vom Gespräch erhoffen wir uns, zu erfahren, wie es nach den Osterferien für die Schüler weitergeht und wünschen uns, dass man die Sorgen und Nöte der Schüler stärker beachtet. Nadine Eichhorn Vizevorsitzende des Landeselternrates Sachsen

Kritik von Eltern und Schülern