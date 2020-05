Das Verwaltungsgericht Leipzig hat die Gesundheitsbestätigung, die Eltern in Grundschulen unterschreiben sollen, für unverhältnismäßig erklärt. Nach Ansicht des Gerichts ist die betreffende Regelung weder erforderlich noch angemessen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Der Vater eines Grundschülers hatte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht in Leipzig geltend gemacht, weil er die Regelung für "sinnfrei und völlig ungeeignet" erachtete, Infektionen zu verhindern. Außerdem werde sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt.

Gericht sieht Eingriff in Grundrechte

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts könnte die geforderte Gesundheitsbestätigung einen täglichen Eingriff in die Grundrechte des Vaters auf allgemeine Handlungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung darstellen.

Um die Eltern zu sensibilisieren und zur Mitwirkung zu bewegen, sei es laut Gericht ausreichend, sie engmaschig und eindringlich über die typischen Symptome zu belehren und ihnen mitzuteilen, dass sie verpflichtet seien, ihr Kind bei Vorliegen solcher Symptome im Hausstand nicht in die Einrichtung zu bringen. Dies habe deutlich geringere Auswirkungen auf die Eltern als die Verpflichtung, täglich über die Gesundheit der Familie Auskunft geben zu müssen.

Ministerium will Entscheidung anfechten

Was die Entscheidung des Verwaltungsgerichts nun für die Grundschulen, aber auch für die Kitas, in denen die Gesundheitsbestätigung auch Pflicht ist, bedeutet, ist noch völlig unklar. Das Gericht hat in seinem Urteil lediglich darauf verwiesen, dass es aufgrund der Gewaltenteilung nicht selbst eine Regelung festlegen könne, sondern dass das Aufgabe des sächsischen Sozialministeriums sei. Das Ministerium wiederum hat seinerseits erklärt, der Beschluss gelte nur für den entsprechenden Einzelfall des klagenden Vaters. Man werde ihn zudem anfechten und Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.

Erstmal bleibt alles beim Alten: Die Gesundheitsbestätigung ist Pflicht in allen Grundschulen und Kitas in Sachsen.- Bildrechte: imago images/Belga

Diskussion um Gesundheitsbestätigung auch im Netz

Seitdem bekannt ist, dass alle Eltern in Kitas und Schulen täglich eine Gesundheitsbestätigung unterschreiben müssen, wird auch in den Sozialen Netzwerken darüber diskutiert. Dort steht allerdings nicht nur die zu leistende Unterschrift an sich in der Kritik, sondern auch die "Androhung" einer Inobhutnahme durch das Jugendamt.

Auslöser dieser Debatte war ein Elternbrief des Kultusministers, in dem darauf hingewiesen wird, dass ein Kind, das keine Gesundheitsbestätigung in der Schule vorlegt, von den Eltern abgeholt werden muss. Kommen Eltern dem nicht nach, sei "die Schule in letzter Konsequenz verpflichtet, das Ordnungsamt einzuschalten - bis hin zu einer Inobhutnahme ihres Kindes".

Auch auf der Internetseite des Ministeriums heißt es: "Das wiederholte Fehlen der Unterschrift kann unter Umständen auch ein Signal für häusliche Probleme, ggf. sogar eine Vernachlässigung sein, das heißt: der andauernden oder wiederholten Unterlassung fürsorglichen Handelns. In solchen Fällen kann in letzter Konsequenz gemäß § 50a Abs. 1 SächsSchulG die Einschaltung des Jugendamtes erfolgen."

Landeselternrat: Drohung mit Ordnungs- oder Jugendamt weder angemessen noch zielführend

Der sächsische Landeselternrat hält die "Drohung mit Ordnungs- oder Jugendamt weder für angemessen noch für zielführend" und lehnt die Gesundheitsbestätigung grundsätzlich ab. Es sei kein Mehrwert ersichtlich und den Familien werde dadurch nur noch zusätzlicher Druck gemacht, insbesondere durch derartige Formulierungen "bringt man die Menschen erst Recht gegen Politiker und Verwaltung auf", so die stellvertretende Vorsitzende Nadine Eichhorn.

Die Begründung des Ministeriums, die Eltern sollten durch die täglich zu leistende Unterschrift sensibilisiert werden, besonders auf ihre Kinder und etwaige Symptome zu achten, unterstelle zudem, dass die Eltern sonst weniger darauf achten würden.

Kultusministerium: Formulierung war "nicht glücklich"

Das Kultusministerium erklärte auf Nachfrage von MDR SACHSEN, der Begriff "Inobhutnahme" habe Irritationen hervorgerufen. Er sei "nicht glücklich gewählt" worden und man habe den Begriff nun geändert. Wenn kontinuierlich keine Unterschrift erfolge, werde nicht automatisch eine Kindswohlgefährdung vermutet, heißt es zudem aus dem Ministerium. Aber wenn, trotz mehrerer Gespräche zwischen Kitas/Grundschule und den Eltern, weiterhin keine Unterschrift vorgelegt werde, könne das Kind nicht in die Kita oder Grundschule aufgenommen werden.

Das Kultusministerium verwies noch einmal darauf, dass die Gesundheitsbestätigung keinerlei Konsequenzen für die Eltern habe. Man könne verstehen, dass sich einige Eltern Sorgen machten, wenn sie eine Unterschrift leisten müssten, aber es gehe dabei nicht um Haftungsfragen.

Die Bestätigung habe lediglich zwei Funktionen: Zum einen diene sie der Information der Einrichtung - das Kind ist gesund und kann aufgenommen werden. Zum anderen habe die Bestätigung auch eine Erinnerungsfunktion für die Eltern. Sie sollen ihr Kind beobachten - zeigt es Krankheitssymptome (erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen), sollte der Kinderarzt aufgesucht werden.