Bei einem staatlich verordneten Lockdown muss die Gewerbemiete für einen Laden angepasst werden. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Dresden am Mittwoch in einem Berufungsverfahren. "Eine Reduzierung der Kaltmiete um 50 Prozent sei gerechtfertigt, weil keine der Parteien eine Ursache für die Störung der Geschäftsgrundlage gesetzt oder sie vorhergesehen habe", teilte das OLG zur Urteilsverkündung mit. Im vorliegenden Fall sei es angemessen, die Belastung gleichmäßig auf beide Parteien zu verteilen.