Die Bundesländer sind sich offenbar einig, den strengen Lockdown über den 10. Januar hinaus zu verlängern. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf eine Telefonkonferenz der Staatskanzleien. Uneinigkeit gab es demnach bei der Dauer. So hätten sich Sachsen und Thüringen für eine Verlängerung bis zum 31. Januar ausgesprochen. Andere Länder hätten das jedoch für zu lang erachtet.

Auch beim Thema Schulen und Kitas habe man noch keine gemeinsame Linie gefunden. Am Dienstag will sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Dabei soll eine Entscheidung über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie getroffen werden.