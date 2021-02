Lockdown bis 7. März verlängert

Friseurbetriebe können bei strikter Einhaltung von Hygiene-Auflagen ungeachtet der Lockdown-Verlängerung am 1. März auch in Sachsen wieder öffnen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch bei ihrer Videokonferenz bundeseinheitlich vereinbart.