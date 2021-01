Corona-Lockdown Verlage in Sachsen: Zwischen Leselust und Umsatzfrust

Der Handel in Sachsen ächzt zumindest in Teilen unter dem Corona-Lockdown. Geschäfte haben geschlossen - auch Buchläden sind betroffen. Da es kaum noch Möglichkeiten gibt, seine freie Zeit anders als in den eigenen vier Wänden zu verbringen, haben Bücher trotzdem Hochkonjunktur. Nun zeigt eine Umfrage von MDR SACHSEN unter sächsischen Buchverlagen: Längst nicht alle Verlage bekommen die Leselust zu spüren. Einige von ihnen leiden stärker unter dem Lockdown als ihre Mitbewerber.