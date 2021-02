Die rund vier Monate Verbot von touristischen Übernachtungen in Sachsen haben für einen erheblichen Einbruch bei der Zahl der Gäste und der Übernachtungen im vergangenen Jahr gesorgt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes buchten 4,8 Millionen Gäste im Jahr 2020 eine von insgesamt 13,52 Millionen Übernachtungen in sächsischen Beherbergungseinrichtungen. Das bedeute einen Rückgang der Gästezahlen um 43 Prozent und der Übernachtungen um 35 Prozent gegenüber Jahr 2019. Vor allem ausländische Gäste blieben fern: Nur 363.000 ausländische Besucher gastierten in Sachsen. Damit ging die Zahl um 64 Prozent zurück. Auch deren knapp eine Million Übernachtungen (minus 56 Prozent) bedeutete einen wesentlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Jedoch sind die Unterkunftsarten unterschiedlich stark vom Rückgang betroffen. So war der Verlust in der Hotellerie, also in Hotels, Gasthöfen und Pensionen, am schwerwiegendsten: Nur 8,64 Millionen Übernachtungen seien gebucht worden, was einem Rückgang um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die geringsten Verluste gab es für die Ferienhäuser und -wohnungen mit 0,82 Millionen Übernachtungen und damit 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Campingplätze konnten hingegen sogar ein Plus verbuchen: Mit knapp 300.000 Ankünften und fast einer Million Übernachtungen kam es hier zu einer Steigerung gegenüber 2019 von sieben bei den Ankünften und 15 Prozent bei den Übernachtungen.