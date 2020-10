Nachdem bereits am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beschlossen wurden, hat am Freitag das sächsische Kabinett die Coronaschutzverordnung für den Freistaat angepasst. Die neue sächsische Coronaschutzverordnung soll am Montag, den 2. November, in Kraft treten und bis zum 30. November gelten. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte, ist es den Landkreisen und kreisfreien Städten möglich, zusätzliche Regelungen erlassen, wenn diesen die Verordnung nicht weit genug gehe.