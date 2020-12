Während der Corona-Pandemie haben viele Heiratswillige mit dem Gang zum Standesamt gezögert. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Sachsens großen Städten und bei Hochzeitsveranstaltern ergeben. Es gebe Umbuchungen und auch Absagen, sagte eine Sprecherin der Stadt Dresden. Das geschehe meist kurzfristig, die Termine könnten deshalb nicht neu vergeben werden.

Verglichen mit den Planungen verringere sich so die Zahl der Eheschließungen. Es sei jedoch "kein verändertes Buchungsverhalten" der Paare beobachtet worden, hieß es weiter. Auch in Leipzig gingen die Eheschließungen zurück, in Chemnitz blieben sie etwa gleich. Hochzeitsveranstalter sehen die Heiratswilligen verunsichert.