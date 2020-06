Die drei größten Städte in Sachsen haben im Zusammenhang mit Verstößen gegen Corona-Auflagen Verwarn- und Bußgelder in Höhe von mehr als 300.000 Euro verhangen. Den Angaben der Städte zufolge waren es in Leipzig bislang 139.255 Euro, in Chemnitz 90.000 Euro sowie in Dresden 76.000 Euro.