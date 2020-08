Sachsens Regierung will am Dienstag (25. August) eine neue Corona-Verordnung für den Freistaat beschließen. Bereits in der Vorwoche hatte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) angekündigt, dass ab 1. September bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ein Bußgeld von 60 Euro fällig wird. Unklar ist bislang aber, wer das Geld eintreiben soll. Köpping zufolge gab es zuletzt wiederholt Beschwerden, weil Menschen die Regelung missachteten und ohne Schutz in Bussen, Bahnen oder Geschäften auftauchten. Darauf will der Freistaat nun reagieren.