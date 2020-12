Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr sind in Sachsen tausende Verstöße gegen die vom Freistaat verordneten Schutzmaßnahmen geahndet worden. Nach Angaben des Innenministeriums beläuft sich die Gesamtzahl bis Ende November auf 6.925. Der Großteil stamme allerdings noch aus dem Frühjahr und der ersten Lockdown-Phase. So waren es Ende April bereits 5.441 Verstöße.

Bei einem Drittel handelte es sich um Straftaten gegen das Infektionsschutzgesetz, die angezeigt wurden, bei etwa zwei Drittel ging es um Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeiten, so ein Ministeriumssprecher. Im Zusammenhang mit der neuen Corona-Schutzverordnung, die seit 1. Dezember gilt, sei ein erneuter Anstieg bei den Verstößen zu erwarten.

Die Polizei hat bereits nach dem Besucheransturm in Seiffen am vergangenen Wochenende verschärfte Kontrollen angekündigt. Mit Fußstreifen soll das gesamte Wochenende über die Einhaltung von Abständen und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz kontrolliert werden. Dazu werden allein in Seiffen täglich 20 bis 30 Polizisten im Einsatz sein.