Bildrechte: Danilo Dittrich

Nachdem Polen in der Nacht zu Sonntag wegen der Corona-Krise seine Grenzen geschlossen hat, haben sich an den Grenzübergangstellen lange Staus gebildet. Am Grenzübergang von Ludwigsdorf an der A4 bei Görlitz habe die Abfertigung am Sonntagabend zeitweise bis zu acht Stunden gedauert, teilte die Bundespolizei mit. Hauptsächlich wollten polnische Staatsbürger über die Grenze. Nach Angaben der Bundespolizei wurden unter anderem Deutsche an der Grenze abgewiesen. Auch am Montag muss mit sehr langen Wartezeiten am Grenzübergang Ludwigsdorf gerechnet werden.