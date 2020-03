Zum besseren Schutz vor der Weiterverbreitung des Coronavirus richtet das Landratsamt des Kreises Sächsische Schweiz/Osterzgebirge derzeit weitere Teststellen in Pirna-Sonnenstein und Sebnitz ein. Gedacht sind die Teststellen für Leute, die in letzter Zeit in ein sogenanntes Corona-Risikogebiet gereist waren. Eine Teststelle für Proben gibt es bereits in Dippoldiswalde. Als Corona-Risikogebiete gelten Regionen in China, im Iran, in Italien und Südkorea.