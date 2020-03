In Sachsen können wegen des Coronavirus bis auf unbestimmte Zeit keine größeren Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern mehr stattfinden. Ein entsprechender Erlass der Regierung tritt zur Stunde in Kraft. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte am Mittwoch in Dresden, damit soll eine einheitliche Regelung für den gesamten Freistaat geschaffen werden. Der Erlass gilt auf unbestimmte Zeit. "Wir sind im absoluten Krisenmodus", sagte Köpping.