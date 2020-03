Das Robert-Koch-Institut meldet für den Freistaat bisher 83 Corona-Infektionsfälle. Diese wurden der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten bis gestern Abend gemeldet. Schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle gibt es bisher nicht. Einen neuen Stand will das sächsische Sozialministerium heute Nachmittag mitteilten. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte gestern Abend erklärt, es sei damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Infektionsfälle derzeit täglich etwa verdoppeln wird. Die beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung sollen dazu dienen, die Ausbreitung des Virus so stark wie möglich zu verlangsamen, um die medizinische Versorgung auch bei schweren Krankheitverläufen sicherstellen zu können.

Die Ankündigung der Türkei, die internationalen Flugverbindungen ab heute zu unterbrechen, wird sich auch auf die sächsischen Flughäfen auswirken. In Leipzig-Halle hob bereits gestern Abend der Flieger nach Antalya nicht ab, der heutige Flug nach Istanbul wurde gestrichen. In Dresden wird heute noch eine Maschine aus Antlya erwartet, Flüge in die Türkei sind aber im aktuellen Flugplan nicht mehr aufgeführt.

Seit Mitternacht ist die Grenze zwischen Tschechien und Sachsen weitgehend dicht. Deutsche und Bürger aus anderen Risikostaaten werden abgewiesen.Ab kommender Woche soll dies für alle Ausländer gelten. Es gibt nur wenige Ausnahmen, darunter für Berufspendler und Deutsche mit einem festen Wohnsitz in Tschechien. Auch der grenzüberschreitende Zug- und Busverkehr wurde eingestellt. Die jeweiligen Linien pendeln von beiden Seiten bis an die Grenze, dort ist dann Schluss. Tschechien will mit zahlreichen Sicherheitskräften dafür sorgen, dass es keine verbotenen Grenzübertritte gibt. An der Grenze zu Polen sollen ab morgen ähnliche Regelungen gelten.