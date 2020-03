Wie von der evangelischen und katholischen Kirche angekündigt, sind die Sonntagsgottesdienste wegen der Corona-Krise ausgefallen. Beide Kirchen bieten ihren Mitgliedern stattdessen zur Stunde Live-Übertragungen von Gottesdiensten im Internet. Der protestantische Gottesdienst wird aus Kirche in Kleinolbersdorf gesendet, der katholische Gottesdienst aus der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig .

Um die Busfahrer vor einer Corona-Infektion zu schützen, bleibt in Dresden die vordere Tür der Fahrzeuge für Passagiere geschlossen und Fahrscheine werden im Bus vorerst auch nicht mehr verkauft. Nicht nur die Dresdner Verkehrsbetriebe haben solche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Bei den Bussen der Leipziger Verkehrsbetriebe bleibt Tür 1 seit Sonntag ebenfalls zu. Dafür stoppen die Fahrzeuge an jeder Haltestelle und alle hinteren Türen werden automatisch geöffnet, so dass die Fahrgäste keine Halteknöpfe und Türöffner betätigen müssen.