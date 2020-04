01.04.2020 | 14:45 Uhr Fernbeziehung mit Ausgangsbeschränkung

Hauptinhalt

Fernbeziehungen sind geprägt von Verabschiedungen und Wiedersehen. Von den wenigen Momenten, die das Paar zusammen verbringen kann und der Wartezeit dazwischen. Viele zählen die Tage herunter, bis sie sich wieder in den Armen liegen. Doch in Zeiten der Ausgangsbeschränkung wird aus dem "dann" ein "vielleicht". Zwei Sachsen erzählen die Geschichte ihrer Fernbeziehungen in der aktuellen Situation.