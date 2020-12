Der erste Impfstoff zum Schutz vor dem Corona-Virus ist in Sachsen angekommen. Wie das Sozialministerium mitteilte, traf am zweiten Weihnachtsfeiertag am späten Vormittag ein Transport mit 9.750 Impfdosen ein. Transportiert wurden sie unter Polizeischutz aus Belgien über Marburg und in Sachsen in das dafür vorgesehene Zentrallager gebracht. Dessen Standort wird aus Sicherheitsgründen geheimgehalten.

Der Impfstoff befindet sich in Fläschchen mit jeweils fünf Dosen. Die insgesamt 1.950 Flaschen sind in zwei spezielle Thermobehältnisse verpackt, in denen sie auf minus 70 Grad gekühlt werden. Noch am Sonnabend sollen die Impfdosen gut gekühlt mit Trockeneis weiter verteilt werden - unter anderen an die Unikliniken in Dresden und Leipzig sowie an die Chemnitzer Klinik. Am Sonntag soll es in den Krankenhäusern und in Pflegeheimen, unter anderem in den Kreisen Zwickau und Bautzen, die ersten Impfungen geben.