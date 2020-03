Wegen der Coronavirus-Krise hat Sachsen fast alle Wahlen verschoben, die bis Juni 2020 geplant waren. Am kommenden Sonntag, 29. März, dürfen nur noch in Oderwitz bei Görlitz und in Radeburg (Landkreis Meißen) die Wähler per Briefwahl abstimmen, kündigte Innenminister Roland Wöller an.