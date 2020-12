08:14 Uhr | Polizei ahndet in Ostsachsen 176 Corona-Verstöße

In den vergangenen Tagen hat die Polizei in den Landkreisen Bautzen und Görlitz vierlerorts die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrolliert. Die Streifenbemten haben dabei insgesamt 176 Verstöße festgestellt. Allein von Sonntag zu Montag schrieben die Beamten 80 Anzeigen. Außerdem musste die Polizei unangemeldete Versammlungen auf der Bautzener Friedensbrücke, auf dem Altmarkt in Bischofswerda, auf dem Markt in Zittau und auch entlang der B96 auflösen.



Auch auf Parkplätzen vor Supermärkten in Hoyerswerda und Lauta musste die Polizei mehrere Anzeigen ausstellen, weil dort Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

07:34 Uhr | Sorbischer Ostereiermarkt abgesagt

Der sorbische Orstereiermarkt in Bautzen wird im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dies teilt die Domowina mit. Der Traditionsmarkt war für Ende Februar im Haus der Sorben geplant. Der Wettbewerb um das schönste Osterei für Erwachsene und auch für Kinder und Jugendliche wird aber stattfinden.

07:00 Uhr | Krankenhausgesellschaft fordert Corona-Geld für kleinere Kliniken

Intensivbett in einer Klinik Bildrechte: dpa Die Krankenhausgesellschaft Sachsen kritisiert die derzeitige Regelung für Corona-Zahlungen an Krankenhäuser. Vize-Geschäftsführer Friedrich München sagte dem MDR, Freihaltepauschalen müsse es auch für kleinere Krankenhäuser geben, um die Versorgungsrealität abzubilden.



Die Entschädigung wird gezahlt, wenn Kliniken Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Dafür müssen jedoch mehrere Kriterien erfüllt sein. Unter anderem muss das Haus mindestens die Notfallstufe 2 abdecken, also ein so genannter Schwerpunktversorger sein. Dazu erklärte München, hinter der jetzigen Regelung stehe der Denkfehler, dass alle Covid-Patienten in großen Krankenhäusern behandelt werden sollten. In der Realität seien die großen Häuser jedoch auf kleine Kliniken angewiesen.

07:00 Uhr | SPD und Grüne auf Koalitionslinie auch für Corona-Verschärfungen

In Sachsen sehen SPD und Grüne derzeit keinen Grund den Katastrophenfall wie in Bayern auszurufen. Sie folgen damit einer Einschätzung von Ministerpräsident Michael Kretschmer. SPD-Fraktionschef Dirk Panter räumte allerdings im Gespräch mit dem MDR ein, die Lage sei schwierig. Deshalb solle man auch nie "nie" sagen. Sachsen müsse zumindest bei den Maßnahmen nachsteuern.



Auch die Grünen teilten mit, um weitere Einschränkungen komme man nicht herum. Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt brachte Ausgangssperren und weniger Präsenzunterricht ins Gespräch. Die AfD lehnt weitere Beschränkungen ab und fordert einen besonderen Schutz für Risikogruppen.

06:36 Uhr | Schwach ausgelastete Reha-Kliniken bereit für Covid-Patienten

Die Corona-Pandemie hat in Sachsens Rehakliniken zu einem Rückgang der Behandlungen geführt. Die Belegung sei um fast 28 Prozent eingebrochen, teilte das Sozialministerium unter Verweis auf Daten der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland mit. Auch die Kliniken selbst bestätigen diesen Trend. Der Verband der Privatkliniken in Sachsen und Sachsen-Anhalt schätzt den aktuellen Rückgang auf rund 20 Prozent. Hauptgeschäftsführer Ingo Dörr sprach von keiner katastrophalen, aber sehr angespannten Stimmung an vielen sächsischen Rehakliniken.



Die Reha-Kliniken könnten schon bald helfen, Krankenhäuser bei der Versorgung von Covid-Patienten zu entlasten.

06:14 Uhr | Sächsische Schweiz/Osterzgebirge mit neuen Regeln für Heime

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat wegen der vielen Corona-Fälle eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie gilt ab heute 24 Uhr und bezieht sich auf Seniorenheime und Behinderteneinrichtungen. Landrat Michael Geisler sagte, der Besuch dieser Einrichtungen soll eingeschränkt werden: Besucher sollen nur noch mit einem negativen Corona-Test in Heime dürfen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wer diesen nicht hat, kann auch vor Ort gestestet werden. Es werden Schnelltests zur Verfügung gestellt, ebenso Masken.



In den nächsten Tagen sollen auch alle Bewohner in den Heime durchgestestet werden. "Dann wissen wir noch vor Weihnachten, wie die Lage genau ist", sagte der CDU-Politiker.

05:44 Uhr | Kretschmer: Weihnachtsruhe weit vor Heiligabend

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will heute im Kabinett über neue und verschärfte Maßnahmen für die Adventszeit entscheiden. Dabei soll es um Schulen, Kitas, Pflegeheime und Teile des Handels gehen. "Wir werden in Sachsen eine Weihnachtsruhe haben - viel eher als am 24. Dezember", kündigte der CDU-Politiker in der MDR-Sendung "Fakt ist" aus Dresden gestern Abend an.

05:39 Uhr | Rentenversicherung sieht weiter gut aufgestellt

Trotz der sich pandemiebedingt deutlich eingetrübten Konjunktur blickt die Rentenversicherung auf eine sichere und solide Finanzierung. Das sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland, Susanne Wiedemeyer, auf der gestrigen virtuellen Informationsveranstaltung der Vertreterversammlung.



Das Ergebnis, so Wiedemeyer, sei so nicht erwartet worden. Allen Befürchtungen zum Trotz seien die Gesamteinnahmen der Rentenversicherung zum 31. Oktober gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erneut gestiegen – auf 272,5 Milliarden Euro. Dies seien 6,5 Milliarden Euro mehr. "Erwartungsgemäß gestiegen seien aber auch die Ausgaben: Mit 280,2 Milliarden Euro sind das circa elf Milliarden Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres", so Wiedemeyer.

05:30 Uhr | Proteste von Gastronomen in Görlitz

Am Montagabend haben sich in Görlitz etliche Gastronomen auf dem Untermarkt versammelt. Mit Livemusik und leeren Stühlen protestierten sie - trotz hoher Infektionszahlen in der Region - gegen die Schließungen von Gaststätten und Hotels. Viele Gastronomen haben Geld in Hygienekonzepte investiert, doch weder November- noch die Dezemberhilfen seien bisher gekommen, beklagten sie.

Viele hätten durch den zweiten Lockdown keine Rücklagen mehr, berichtet Gastwirt Thomas Seliger. "Es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir uns selbstständig gemacht haben, um unsere Ersparnisse oder Rücklagen aufzubrauchen. Nur weil die Bundesregierung mit unserem Geld bummelt", so Seliger.

Bildrechte: Danilo Dittrich

05:08 Uhr | Mehrheit skeptisch gegenüber schneller Corona-Impfung