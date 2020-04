Die Gewerkschaften beharren trotz der Corona-Krise auf einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns. DGB-Vorstand Stefan Körzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Forderung von zwölf Euro pro Stunde gelte erst recht nach der Krise. Das sei die untere Haltelinie, um ein Abrutschen in die Armut zu verhindern.



Die Arbeitgeber mahnten hingegen Zurückhaltung an. Verbandschef Steffen Kampeter sagte, wer in diesen Zeiten eine Steigerung des Mindestlohns auf zwölf Euro fordere, denke nicht an die Sicherung der Arbeitsplätze. Körzell und Kampeter gehören der Mindestlohnkomission an. Das Gremium muss bis Ende Juni eine Empfehlung an die Bundesregierung abgeben, wie die Lohnuntergrenze von derzeit 9, 35 Euroin der Stunde zum Jahreswechsel angepasst wird.