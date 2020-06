Die Handwerker in Sachsen begrüßen die vorübergehende Mehrwertsteuer, allerdings gibt es auch Kritik. Generell finde der Beschluss Zustimmung, teilte der Handwerkstag in Dresden mit. Die Senkung könnte für mehr Aufträge und Umsätze in den Betrieben sorgen, die in den vergangenen Wochen und Monaten coronabedingt massive Einbrüche hinnehmen mussten. Davon seien besonders Unternehmen betroffen gewesen, die zeitweise nicht öffnen durften. Ein Wermutstropfen sei jedoch die mit der Senkung verbundene Bürokratie, mäkelt der Verband.