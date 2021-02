Die verbandlich organisierten zoologischen Gärten und Tierparks haben sich gestern mit einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer gewandt. Darin bitten sie nach eigenen Angaben darum, ab März wieder ihre Türen öffnen und Familien im Lockdown-Stress ein sicheres Ausflugsziel bieten zu dürfen. In ihrem Schreiben betonen die Zoo-Chefs, dass Tierparks und zoologische Gärten seit dem ersten Tag der Pandemie die zum Schutz der Bevölkerung vor Covid-19 notwendigen Maßnahmen mittragen.



"Wir haben die zwingende Notwendigkeit über lange Monate gegenüber unseren jährlich insgesamt mehr als 50 Millionen Besuchern vertreten, auch wenn uns die Einnahmen fehlen", sagt Jörg Junhold, Zoodirektor in Leipzig. Angesichts des steigenden sozialen Drucks in vielen Familien könnten die Zoos Eltern und Kindern die Möglichkeit zum Ausgleich bieten, sind die Betreiber überzeugt.

Zoos könnten Familien im Lockdown Abwechslung bieten und seien auch keine Gefahr für Ansteckung, meinen die Betreiber. Bildrechte: Zoo Leipzig