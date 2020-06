06:01 Uhr | Vorbereitungen für den Breitbandausbau

In zahlreichen Orten des Landkreises Görlitz bekommen die Grundstückseigentümer in diesen Tagen Post vom Landratsamt und der Telekom wegen des Breitbandausbaus. Das betrifft unter anderem Niesky, Weißwasser, Bad Muskau, Rothenburg und Boxberg. Die Grundstückseigentümer werden gebeten, den mit gesandten Antrag bis Anfang Juli an die Telekom zurückzusenden. Nur mit dieser Einwilligung kann ein kostenfreier Glasfaseranschluss verlegt werden. Ursprünglich sollten die Briefe schon im ersten Quartal verschickt werden, durch die Corona-Krise gab es jedoch Verzögerungen.

05:22 Uhr | "Night of Light": Signal auf Rot bei den Veranstaltern

Sächsische Veranstalter haben gestern an der bundesweiten Protestaktion "Night of Light" teilgenommen. Ab 22 Uhr wurden markante Gebäude rot beleuchtet - in Dresden zum Beispiel der Kulturpalast und die Semperoper, in Pirna das Canaletto-Haus und in Riesa die Sachsenarena. Damit wurde auf die prekäre Situation hingewiesen, mit der die Branche in der Corona-Pandemie zu kämpfen hat.

05:14 Uhr | Weitere Lockerungen der Hygieneauflagen geplant