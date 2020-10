06:36 Uhr | Zirkusleute suchen Unterstützung bei kirchlichen Seelsorgern

Die Sonderseelsorger für Zirkusleute und Schausteller sind angesichts der Corona-Pandemie besonders gefragt. "Sie versuchen durch Spendenaufrufe, die in Not geratenen Familien zu unterstützen", erklärte Hannelore Janzhoff von der Geschäftsstelle der Circus- und Schaustellerseelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Kleine Zirkusse und Schausteller seien besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Conrad Herold, der seit zehn Jahren die Zirkusleute und Schausteller auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland seelsorgerisch betreut, sagte, die Branche werde durchgeschüttelt wie nie.

06:18 Uhr | Kontaktermittlungen nach Corona-Fällen an Schulen in der Oberlausitz

In der Oberlausitz hat sich die Corona-Lage verschärft. Aus dem Landkreis Bautzen werden 34 Neuinfektionen gemeldet. Aufgrund von extern festgestellten Corona-Fällen werden derzeit in einer 8. Klasse der Oberschule Gesundbrunnen Bautzen und in einer 9. Klasse der Oberschule Wilthen enge Kontaktpersonen ermittelt. Die Kita Sollschwitz wird nach Feststellung einer Infektion bei einem Kind und einer weitgehenden Durchmischung aller Gruppen bis zum 22. Oktober geschlossen. Entwarnung gibt es an der Grundschule Ralbitz: Hier ist die vollständige Schließung keine Option mehr. Auch bei allen anderen bisher betroffenen Schulen wurden keine weiteren positiven Testergebnisse registriert.

05:00 Uhr | Weitere Einschränkungen im Erzgebirgskreis und in Zwickauer Region